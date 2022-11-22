ПАРИЖ, 22 ноя — ПРАЙМ. Франция и Германия работают над общим ответом на закон о снижении инфляции США, который ставит под угрозу равные конкурентные возможности для европейского бизнеса, сообщил во вторник глава минфина Франции Брюно Ле Мэр. В Еврокомиссии заявили о дискриминационном характере акта США по инфляции

"Мы хотим дать общий ответ на закон о снижении инфляции США. Каждому необходимо понять, что мы перешли к новой глобализации. Китай давно перешёл к ней с помощью огромной господдержки исключительно для китайского производства, на наших глазах США только что сделали то же самое, чтобы развивать свое производство на своей территории. Нельзя допустить, чтобы Европа стала последним из могикан. Мы должны защищать интересы европейских производителей с большей жесткостью, большей интенсивностью и большей скоростью," — сказал Ле Мэр на совместной пресс-конференции с главой минэкономики ФРГ Робертом Хабеком.

Он отметил, что в составе рабочей группы ЕС по этому вопросу обсудит его в Вашингтоне 5 декабря.

Ле Мэр также подчеркнул, что, помимо общего ответа на IRA, Париж и Берлин договорились о шагах по снижению зависимости промышленности ЕС от внешних рынков.

"Мы переживаем сложные времена в экономике. Конфликт на Украине влияет на мировой экономический рост, во многих европейских странах инфляция достигла двузначных цифр. В свете влияния США и Китая необходимо ускорить реализацию европейских производственных амбиций. Вместе с Германией мы договорились начать работу над новым промышленным франко-германским проектом – от водородного топлива до искусственного интеллекта. Мы хотим обеспечить независимость поставок критических и редкоземельных металлов, чтобы гарантировать производственную независимость Европы", — сказал министр.

Ранее в ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), которые противоречат нормам ВТО, отметив, что ЕС готов будет принять ответные меры для защиты своих производителей.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.