МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Производственный центр под строительство самолетов Sukhoi Superjet-New (SSJ-New) модернизируют в Комсомольске-на-Амуре, сообщает министерство промышленности и торговли Хабаровского края. ОАК окончательно перейдет на выпуск импортозамещенного самолета SSJ – New

"На территории производственного центра корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре выполняется демонтаж стены между цехом окончательной сборки (ЦОС) и ангаром летно-испытательной станции (ЛИС) с целью изменения конфигурации действующего конвейера в прямоточную линию сборки производительностью не менее 20 воздушных судов (ВС) SSJ-New в год", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что идея создания прямоточной линии сборки появилась в 2016 году и получила своё развитие в текущем для выполнения сборки самолёта SSJ-New с винглетами в необходимом темпе.

"Дополнительно на территории производственного центра строится ангар ЛИС, где уже на данный момент выполнено обслуживание фундамента, далее запланировано возведение металлического корпуса здания и завершение работ по строительству ангара ЛИС под два ВС к середине 2023 года", — заключили в ведомстве.

SSJ-NEW — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт, новая версия Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих российскими. Выкатка опытного самолёта под официальным обозначением RRJ-95NEW-100 и его сертификация должны пройти в течение 2023 года. В марте Минпромторг России объявил тендер на проведение испытаний в 2022–2023 годах по программе самолета. Цена контракта – более 15,5 миллиарда рублей. Вице-премьер Юрий Борисов анонсировал первые серийные поставки "импортозамещенного" самолета на начало 2024 года. Производство SSJ-New будет последовательно наращиваться с выходом в последующие годы на выпуск не менее 20 самолетов ежегодно, уточнял он.

Производство гражданских самолетов налажено на базе авиазавода Комсомольска-на-Амуре (КнААЗ имени Юрия Гагарина) — филиала компании "Сухой", входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).