МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российские власти могут на законодательном уровне установить правовой статус предметов и валюты внутри компьютерных игр, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ). В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3

Согласно данным, инициатива направлена на предотвращение экономических угроз и будет учитывать правовую квалификацию внутриигрового имущества в России.

Как уточняется, правовой статус будет установлен для следующих элементов компьютерных игр:

игровой валюты,

лутбоксов,

стриминговых платформ,

донатов.

Стриминговые и игровые платформы предлагается также отнести к перечню распространителей информации в интернете. В этом случае на них будут распространяться требования по хранению на территории страны и отправке в госорганы данных о приеме, передаче, обработке сообщений любых форматов, а также информации о пользователях. Это позволит обеспечить должный контроль по отношению к правонарушителям, распространяющим противоправную информацию, и ограничить доступ детей к вредному контенту, поясняется в исследовании ГРЧЦ.