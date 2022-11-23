МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия направила Минпромторгу РФ для согласования паспорта импортозамещающих проектов, которые планируется профинансировать за счет российского кредита, сообщил в среду вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик. В Подмосковье рассказали о планах по реализации проектов импортозамещения

Он напомнил, что в ноябре заключено межправсоглашение о выделении Россией кредитных ресурсов в объеме 105 миллиардов российских рублей для финансирования перспективных импортозамещающих проектов на территории Белоруссии для нужд Союзного государства.

"Утверждены перечни из 12 проектов с объемом финансирования порядка 59 миллиардаов оссийских рублей. Все проекты относятся к сфере машиностроения. Указанные перечни будут дополняться по мере согласования минпромами наших стран новых проектов. На сегодняшний день паспорта проектов направлены Минпромторгу России. Идет рассмотрение экспертами бизнес-планов проектов", — сообщил Пархомчик, выступая в белорусском парламенте.

По его словам, создание новых импортозамещающих производств в интересах Союзного государства является сегодня важным направлением сотрудничества Минска и Москвы.

Пархомчик добавил, что также стоит задача увеличения взаимного товарооборота за счет уже имеющегося промышленного потенциала.

"Для этого в промышленности созданы совместные отраслевые подгруппы, которые прорабатывают перечни критического экспорта и импорта сторон. В группах обеспечен обмен соответствующими перечнями, проведен анализ информации и уже осуществляются взаимные поставки продукции", — сказал он.