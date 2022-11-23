МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Британская Thames Water разрешила своим 14 миллионам клиентов полив из шлангов, говорится в публикации на сайте компании. СМИ: сотни бассейнов в Британии сократят работу из-за цен на энергию

Крупнейшая в стране водоснабжающая корпорация с 24 августа ввела запрет на использование шлангов для полива на фоне сильной засухи в Великобритании.

Отмечается, что жара достигала рекордных 40,3 градуса на 19 июля.

Согласно сообщению, Thames Water отменила запрет на полив в столице и регионе Темза-Вэлли.

Подчеркивается, что ограничение сняли в связи с обильными дождями в стране.