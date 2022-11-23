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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221123/838922778.html
Лондонцам разрешили поливать из шлангов после обильных дождей
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Британская Thames Water разрешила своим 14 миллионам клиентов полив из шлангов, говорится в публикации на сайте компании. Крупнейшая в стране водоснабжающая корпорация с 24... ПРАЙМ, 23.11.2022
экономика, новости, великобритания, вода, экономия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Британская Thames Water разрешила своим 14 миллионам клиентов полив из шлангов, говорится в публикации на сайте компании.
Крупнейшая в стране водоснабжающая корпорация с 24 августа ввела запрет на использование шлангов для полива на фоне сильной засухи в Великобритании.
Отмечается, что жара достигала рекордных 40,3 градуса на 19 июля.
Согласно сообщению, Thames Water отменила запрет на полив в столице и регионе Темза-Вэлли.
Подчеркивается, что ограничение сняли в связи с обильными дождями в стране.