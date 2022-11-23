КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Апелляционная палата Кишинева (АПК) приняла решение о расторжении концессионного договора международного кишиневского аэропорта c компанией "Авиа Инвест" и возвращении его в собственность государства, сообщил в среду министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко. Молдавия намерена снизить показатель абсолютной бедности на 50 процентов

Ранее в компании "Авиа Инвест", которая администрирует воздушную гавань, заявили, что аэропорт Кишинева подвергается рейдерскому захвату.

"Кишиневский международный аэропорт возвращается в собственность государства. Решение приняла Апелляционная палата Кишинева, оно окончательное и обжалованию не подлежит", – написал в соцсетях Литвиненко.

В компании "Авиа Инвест" решение суда назвали незаконным. На сайте инвестора сообщается, что данное решение будет обжаловано в Высшей судебной палате, а в случае расторжения контракта в компании оставляют за собой право потребовать возврата инвестиций.

"Расторжение контракта влечет за собой обязательный возврат инвестиций, которые в текущий момент составляют более 90 миллионов долларов", — говорится в сообщении компании.

Решение о передаче в концессию кишиневского аэропорта российскому консорциуму "Авиа Инвест" сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагало инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что могло бы дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год. В июне 2020 года парламент Молдавии создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. Агентство государственной собственности Молдавии в июле того же года разорвало контракт с компанией "Авиа Инвест" о концессии аэропорта.