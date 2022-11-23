МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоила рейтинг "Мечелу" — "A(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении металлургической компании. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ИК "Велес Капитал" на уровне ruA+

"ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о том, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило компании кредитный рейтинг "А(RU)", прогноз "стабильный", — говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, кредитный рейтинг "Мечела" обусловлен сильной позицией на рынке и высокой оценкой бизнес-профиля, который характеризуется высокой степенью вертикальной интеграции и диверсификацией товарного портфеля. Так, по расчетам АКРА, обеспеченность углем группы составляет 125%, железной рудой — 29%, коксом — 181%, электроэнергией — 87%. При этом средняя доля продукции с высокой добавленной стоимостью за период с 2020 по 2022 год составила 31%, а средняя доля экспорта в структуре выручки — 33%.

"Сдерживающими факторами для финансового риск-профиля и уровня рейтинга компании являются существенная долговая нагрузка и средний показатель обслуживания долга", — добавляется в сообщении.

Также уточняется, что прогноз "стабильный" предполагает неизменность рейтинга на горизонте года-полутора.

"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.