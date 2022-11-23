МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Томскнефтехим", предприятие "Сибура", в 2022 году разработал и предложил российским производителям изделий из полимерного сырья восемь новых марок полипропилена и полиэтилена, в частности, для медицинских нужд, видит перспективу развития в кабельной промышленности и строительной отрасли, сообщила компания. Мурашко: российская медицина не испытала серьезного дефицита из-за санкций

"Томскнефтехим" в 2022 году разработал и предложил российским производителям изделий из полимерного сырья восемь новых марок полипропилена и полиэтилена. Определяя перспективные ниши, "Томскнефтехим" оперативно отвечает на потребности российских переработчиков и обеспечивает ключевые отрасли, такие как медицина, потребительский сектор, ЖКХ и другие, полиэтиленом и полипропиленом отечественного производства", — говорится в пресс-релизе томского предприятия.

"Так, "Томскнефтехим" предложил российским производителям медицинских препаратов специальную марку полиэтилена для изготовления емкостей под инфузионные растворы", — добавляется в сообщении. Отмечается, что изделия из новой марки выдерживают температуру стерилизации до 105 градусов по Цельсию без потери своих свойств и геометрии изделий. Согласно сообщению, ранее такие полимеры были только импортными, и томское предприятие "Сибура" первым в РФ предложило отечественную альтернативу.

Еще одна разработка предприятия — полиэтилен для изготовления многослойных и многокомпонентных каст-пленок, применяющихся в сегментах упаковки и являющихся аналогом БОПП-пленок. Такие пленки широко применяются в производстве мягкой упаковки для товаров повседневного спроса, этикетки и скотча. Как отмечает компания, изначально марка разрабатывалась для одного из отечественных производителей, но после успешных испытаний клиентская база была расширена, и продукт поступил в промышленное производство.

Кроме того, предприятие выпустило новую марку полипропилена, которая используется для производства внутреннего слоя медицинских масок, одноразовых халатов и пленок медицинского назначения. "Среди перспективных направлений для развития новых марок на ближайшее будущее — кабельная промышленность и строительная отрасль, также свою актуальность сохраняют сфера медицины и производство упаковки", — заключил "Томскнефтехим".

"Томскнефтехим" — один из крупнейших российских производителей полимеров, входит в "Сибур". Установленная мощность производства мономеров — этилена и пропилена — составляет 300 тысяч тонн и 139 тысяч тонн в год соответственно, полимеров: полипропилена и полиэтилена низкой плотности — 140 тысяч и 270 тысяч тонн в год.