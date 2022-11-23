МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Государственная дума в среду приняла закон, согласно которому прожиточный минимум в следующем году составит 14375 рублей. В ГД поддержали проект об установлении МРОТ в 2023 году

Документ приостанавливает действующие нормы и позволяет установить показатель, ориентируясь на ожидаемую границу бедности.

Согласно прогнозам, граница бедности в 2023 году составит 14 375 рубля, а в 2024 — 15 049 рубля.

Ранее в среду комитет нижней палаты парламента поддержал ко второму чтению проект об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16242 рубля.