2022-11-23T15:05:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221123/838925137.html
Госдума приняла закон о прожиточном минимуме в 2023 году
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Государственная дума в среду приняла закон, согласно которому прожиточный минимум в следующем году составит 14375 рублей. Документ приостанавливает действующие нормы и позволяет... ПРАЙМ, 23.11.2022
экономика, новости, госдума, прожиточный минимум, законопроект
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Государственная дума в среду приняла закон, согласно которому прожиточный минимум в следующем году составит 14375 рублей.
Документ приостанавливает действующие нормы и позволяет установить показатель, ориентируясь на ожидаемую границу бедности.
Согласно прогнозам, граница бедности в 2023 году составит 14 375 рубля, а в 2024 — 15 049 рубля.
Ранее в среду комитет нижней палаты парламента поддержал ко второму чтению проект об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16242 рубля.