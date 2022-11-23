МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о безвозмездной передаче благотворительным организациям товаров, конфискованных таможенными органами. ГД расширила перечень разрешенных между резидентами валютных операций

Документ позволяет таможенным органам безвозмездно передавать товары, обращенные в федеральную собственность, благотворительным организациям, перечень которых устанавливается правительством РФ. Сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС России) вправе безвозмездно передавать ряд товаров, обращенных в федеральную собственность, органам соцзащиты и социального обслуживания, медицинским и образовательным организациям, организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением частных организаций.

В числе таких товаров — санитарно-гигиенические и медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, продукты детского и лечебного питания, а также одежда, обувь и другие предметы первой необходимости. На основании распоряжения ФТС таможенный орган организует передачу таких товаров представителям соответствующих учреждений.

В ходе второго чтения Госдума поддержала поправки, расширяющие перечень таких товаров и их получателей. В перечень товаров включены технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжная продукция, технически сложные товары бытового назначения, а также иные товары, определенные правительством РФ; а в перечень получателей — общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".

Кроме того, одна из поправок предоставляет правительству РФ право определить порядок и случаи безвозмездной передачи таможенными органами отдельных видов товаров, обращенных в федеральную собственность, федеральным органам исполнительной власти в целях обеспечения возложенных на них задач и функций. Это позволит ФТС безвозмездно передавать товары подведомственным органам и учреждениям Минобороны и МЧС России, как предлагал перед первым чтением кабмин.

Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования.