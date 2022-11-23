МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бюджетный маневр итальянского правительства является "слабой и недостаточной мерой" для борьбы с резким скачком цен на энергоносители и беспрецедентным ростом тарифов на электричество и газ, заявил РИА Новости руководитель исследовательского центра Национального союза потребителей (Unc) Мауро Антонелли. Тарифы на электроэнергию в Италии в октябре выросли на 329 процентов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони представила во вторник основные положения бюджетного маневра в объеме 35 миллиардов евро, который станет частью госбюджета на 2023 год. По ее словам, "двумя главными приоритетами являются экономический рост и социальная справедливость, учитывая внимание к семьям и людям с низкими доходами". В частности, правительство решило использовать 21 миллиард евро для борьбы с последствиями острого энергетического кризиса в целях поддержки национальных производителей и рядовых граждан.

"Прежде всего хочу обратить внимание на то, что основные решения правительства относительно наиболее болезненной проблемы – роста тарифов на свет и газ, будут действовать только до конца марта 2023 года. Что произойдет 1 апреля не знает никто. Естественно, сейчас сложно предсказать, что произойдет в ближайшие месяцы в мире… что случится на международных газовых рынках. Однако вопрос остается: откуда правительство возьмет деньги на эти цели после окончания первого квартала?" — отметил Антонелли.

Представитель Unc подчеркнул, что новое правительство Италии фактически пошло по стопам предыдущего кабинета Марио Драги, ограничившись сокращением ряда налогов, в том числе НДС, на электроэнергию и газ.

"Однако эта мера уже не может дать прежнего эффекта, поскольку в четвертом квартале текущего года при некотором снижении цен на газ по сравнению с рекордными показателями августа, мы имеем дело с колоссальным ростом цен на электричество. В октябре рост тарифов на электроэнергию в так называемом "защищенном" сегменте рынка превысил 122% в годовом исчислении. В результате, по расчетам энергетического регулятора страны Arera, расходы среднестатистической итальянской семьи на электричество составят в год 1782 евро, на газ – 1507 евро. В итоге мы имеем общий расход в размере 3289 евро год. Для многих это неподъемная сумма", — указал собеседник агентства.

По его словам, абсурдность ситуации заключается в том, что правительственные меры касаются всех без исключения, то есть "в расчет не принимается, кто тратит эти деньги – состоятельный гражданин или семья, которой не хватает средств, чтобы дожить до конца месяца".

Антонелли пояснил, что вышеприведенные цифры касаются электроэнергии "защищенного" сегмента рынка, тогда как электричество, продаваемое на Апеннинах по свободным рыночным ценам, подорожало за год более чем в четыре раза (на 329%) и заняло первое место в рейтинге максимально подорожавших товаров и услуг, который Unc регулярно составляет на основе данных Национального института статистики (Istat).

Эксперт подчеркнул, что, по мнению Unc, в сложившихся условиях государство должно было бы полностью отказаться от получения каких бы то ни было доходов в результате налогообложения тарифов на электричество и газ. "Мы считаем, что НДС на газ должен быть не 5%, а 0%. А НДС на свет должен быть снижен с 10% до нуля", — сказал он.

Антонелли также выразил недоумение в связи с решением правительства повысить налог на сверхприбыль от продажи энергоносителей с нынешних 25% всего лишь до 35%. "Трудно даже понять, откуда взялась сама эта цифра. Почему 35%? Может быть, она выпала в лото? На наш взгляд, в нынешней ситуации власти должны довести этот показатель до 100% и за счет этого финансировать помощь нуждающимся гражданам", — указал он.

Собеседник РИА Новости подверг серьезной критике решение снизить скидку на акцизы на горючее, которое вошло в бюджетный маневр. Ранее правительство Драги в связи с резким ростом цен на бензин постановило временно ввести скидку на акцизы в размере 25 евроцентов. Согласно бюджетному маневру, с 1 декабря эта скидка уменьшится до 15 евроцентов. В результате цена за один литр бензина достигнет почти 1,9 евро, а цена дизельного топлива превысит психологический барьер в 2 евро.

"Это самоубийственное и явно преждевременное решение. Дело в том, что пока еще не до конца ясны последствия недавних решений ОПЕК+, и на мировом рынке нефти нас еще может ожидать множество сюрпризов. В любом случае, главной экономической проблемой сейчас является инфляция, которая, по данным Istat, в октябре достигла рекордных 11,8% в годовом исчислении. Но без учета роста цен на бензин, свет и газ, этот показатель составляет лишь 5,9%, то есть ровно половину. Значит необходимо устранить главную причину рекордной инфляции, то есть всеми силами добиваться снижения цен на эти товары. А решение по акцизам идет как раз в противоположном направлении, поэтому уже в декабре это негативно скажется на общем уровне инфляции", — отметил эксперт.

Антонелли также подчеркнул, что львиная доля средств из 21 миллиарда евро, выделенного правительством Мелони на борьбу с последствиями энергетического кризиса, будет направлена предпринимателям. Судя по предварительным расчетам, собственно до конечного потребителя дойдут лишь менее 4 миллиардов евро.