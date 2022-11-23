МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила производство продуктов питания на 0,4% по сравнению с октябрем 2021 года и на 5% по сравнению с сентябрем текущего года, следует из материалов Росстата. В России в октябре вырос выпуск легковых автомобилей на 57 процентов

"Выпуск продуктов питания в октябре 2022 года вырос на 0,4% по сравнению с октябрем 2021 года, и на 5% по сравнению с сентябрем 2022 года. В целом за десять месяцев 2022 года производство продовольственных товаров выросло на 0,4% по сравнению с январем-октябрем 2021 года", — говорится в материалах.

В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в октябре выросло на 6% в годовом выражении, до 289,3 тысячи тонн, выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) — на 7,2%, до 261,4 тысяч тонн. Производство охлажденного мяса птицы в сентябре по сравнению с октябрем 2021 года выросло на 2,1%, до 286,9 тысячи тонн, а выпуск вареных колбасных изделий снизился на 0,4%, до 141 тысячи тонн.

Объем производства мороженой рыбы в октябре текущего года по сравнению с октябрем прошлого увеличился на 7,7%, до 244,4 тысячи тонн, мороженого рыбного филе — снизился на 20,1%, до 13,4 тысячи тонн. Выпуск рыбных консервов в октябре снизился на 1,3%, до 64 миллионов условных банок.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в октябре вырос за год на 5%, до 577,3 тысячи тонн, рафинированного — снизился на 4,4%, до 254,4 тысячи тонн. Производство белого свекловичного сахара в октябре снизилось на 5,7%, до 1,5 миллиона тонн, риса — на 2,6%, до 57,1 тысячи тонн, а гречки в годовом выражении было произведено больше на 20,2% – 59,9 тысячи тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в октябре увеличилось на 6,6%, до 823,7 тысячи тонн, производство макаронных изделий снизилось на 0,1%, до 141,5 тысячи тонн. Молока в октябре 2022 года выпущено на 1,8% больше, чем в октябре 2021 года — 490,3 тысячи тонн, выпуск сыров вырос на 2,1, до 57,8 тысячи тонн.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в октябре произведено на 6,2% меньше, чем год назад — 198 тысяч тонн. По данным Росалкогольрегулирования, выпуск водки в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года стал выше на 0,7%, составив 8,8 миллиона декалитров, игристых вин и шампанского – вырос на 23% до 2,3 миллиона декалитров, а производство тихих вин — на 27,8%, до 3,1 миллиона декалитров.