МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в Росии за октябрь 2022 года снизилась на 58,9 миллиона рублей, или на 6,2%, и на 1 ноября составила 883,5 миллиона рублей, сообщил Росстат. В России ускорилась недельная инфляция

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 474,6 миллиона рублей (53,7%), в прошлом году — 115,3 миллиона рублей (13,1%), в 2020 году и ранее – 293,6 миллиона рублей (33,2%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 ноября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 46,3%; строительство — 10,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8,7%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 7,4%; добыча полезных ископаемых — 6,8%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 6,4%; научные исследования и разработки — 5,6%; транспорт — 4,4%.