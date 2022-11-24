МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит в окончательном третьем чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Госдума в первом чтении освободила семьи с детьми от НДФЛ при продаже земли

Доходы бюджета РФ, согласно законопроекту, в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – чуть больше 29 триллионов рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году ожидается увеличение доходов до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — до 27,98 триллиона, а расходов — соответственно до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей.

В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут внутренние госзаимствования.

В 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году — 82,4%, в 2025 году — 83,5%. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, "сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)".

При этом правительство РФ будет вправе в следующем году обменять выпущенные ранее евробонды на сумму, эквивалентную 800 миллиардам рублей, на рублевые облигации по рыночной стоимости. Это позволит снизить объем внешнего долга РФ и сократить валютные риски, связанные с его обслуживанием.

Помимо этого, Госдума рассмотрит в третьем чтении проекты бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023-2025 годы.