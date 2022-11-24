МОСКВА, 23 — ПРАЙМ. Индексация цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения в России в декабре отменена, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям обновленные рекомендации, следует из сообщения ведомства. Мурашко призвал осторожнее относиться к регулированию цен на медизделия

Сера используется для производства минеральных удобрений, а азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных, к ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид.

"В декабре не будет индексации цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения. Служба утвердила приказы и направила их крупнейшим производителям минеральных удобрений и в "Газпром газонефтепродукт холдинг", — сообщила ФАС.

Она поясняет, что производителям рекомендовано не повышать цены в декабре "с целью сохранения для отечественных аграриев доступности минудобрений и серы".

Предельные цены минеральных удобрений более года назад были добровольно зафиксированы производителями, но теперь формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривали поэтапную индексацию — на 5% с 1 июня, на 5-10% — с 1 сентября и на 8,4-8,6% — с 1 декабря.

В начале ноября вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год.