МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство России ожидает притока в экономику в течение пары лет порядка триллиона рублей за счет внедрения искусственного интеллекта (ИИ), это окупит инвестиции в данную сферу, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко назвал фактор, обеспечивающий технологический суверенитет России

"То есть на горизонте буквально пары лет мы все ожидаем прироста ну точно триллиона (рублей — ред.) в экономику только за счет ИИ, поэтому я думаю, это окупит наши инвестиции", — сказал Чернышенко в рамках конференции AI Journey.

По его словам, процент внедрения искусственного интеллекта в крупных и средних компаниях в России доходит до 20%. "У нас в нашей стране самой продвинутой отраслью является транспортная. …. Но стремление компаний внедрять ИИ доходит в некоторых отраслях до 50%. Поэтому размах серьезный, и осознание необходимости уже произошло", — отметил вице-премьер.