МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума, приняв закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы, рекомендовала правительству РФ в ходе его исполнения в следующем году рассмотреть вопрос об увеличении финансирования ряда приоритетных направлений при поступлении дополнительных доходов или высвобождении средств. Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023-2025 годы

Эти рекомендации содержатся в постановлении о принятии закона о бюджете. В частности, депутаты предлагают при возможности увеличить бюджетные расходы на мероприятия в сфере здравоохранения, в том числе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ и гепатитами B и C, а также на капитальные вложения в социально значимые объекты в регионах и муниципалитетах.

Госдума выступает за увеличение финансирования мероприятий по развитию сельского хозяйства, сельских территорий, а также рыболовства, в том числе за счет дополнительных доходов от продажи квот на крабовых аукционах.

Дополнительные ресурсы предлагается направить и на обеспечение доступности воздушных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО); расширение сети местных воздушных перевозок, выполняемых Дальневосточной авиакомпанией; а также на строительство защитных гидротехнических сооружений, в первую очередь в регионах ДФО. Одновременно кабмину предлагается рассмотреть вопрос о восстановлении средств на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ.

Госдума также рекомендовала правительству "принять исчерпывающие меры по обеспечению в возможно короткий срок распределения зарезервированных (нераспределенных) бюджетных ассигнований" по ряду направлений. В их числе — проекты комплексного развития городского наземного электротранспорта; модернизация коммунальной инфраструктуры; переселение граждан из аварийного жилья; дорожная деятельность; мероприятия госпрограммы "Развитие туризма" и федерального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Кроме того, депутаты рекомендуют усилить контроль за эффективным использованием бюджетных кредитов на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов, а также за достижением показателей, установленных при распределении этих кредитов. Они также предлагают правительству актуализировать цели и показатели госпрограмм РФ в соответствии с приоритетами развития отраслей в текущих социально-экономических и внешнеполитических условиях.