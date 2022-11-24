МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, планирует, что выпуск сахара в 2022 году будет увеличен минимум на 1% и превысит 800 тысяч тонн, следует из слов генерального директора сахарного бизнес-направления компании Сергея Горячева. "Русагро" планирует купить долю Wilmar в НМЖК, производящем майонез "Ряба"

"Вывоз свеклы с полей идет с некоторым отставанием. Но тем не менее мы видим, что произведем сахара больше, чем в прошлом году. Рассчитываем, что выпуск сахара превысит 800 тысяч тонн", — сказан он, выступая на пресс-конференции, посвященной 220-летию с начала промышленного производства свекловичного сахара в России.

По словам Горячева, подобных результатов можно будет добиться благодаря реализации "Русагро" крупных инвестиционных проектов по строительству станций дешугаризации мелассы на Знаменском и Чернянском заводах и сохранению фокуса группы на энергоэффективности и снижении производственных потерь.

В 2021 году объем производства сахара "Русагро" составил 791 тысячу тонн.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. В сахарное бизнес-направление "Русагро" входит девять сахарных заводов, расположенных в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях.

Около 49% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры — предприниматель Максим Воробьев (10% акций) и бывший гендиректор Максим Басов (7,6%). Free float составляет порядка 26,2%.