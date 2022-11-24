МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россияне стали оптимистичнее оценивать кривую цен: долгосрочные инфляционные ожидания в ноябре немного снизились, а на горизонте пяти лет жители нашей страны ожидают дальнейшего замедления инфляции, следует из информационно-аналитического комментария Банка России. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,3 процента

"Долгосрочные инфляционные ожидания в ноябре немного снизились. Доля респондентов, считающих, что через три года рост цен будет заметно выше 4%, составила 50% (-2 процентных пункта к сентябрю, в октябре вопрос не задавался). На горизонте пяти лет респонденты ожидают дальнейшего замедления инфляции, медиана пятилетних инфляционных ожиданий в ноябре составила 10,8%", — говорится в комментарии ЦБ по итогам опроса ООО "инФОМ".

По оценкам Банка России, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12–13%. С учетом проводимой денежнокредитной политики она снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.