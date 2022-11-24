МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре после трех месяцев роста снизились, до 12,2% с октябрьских 12,8%, говорится в материалах ЦБ. В Центробанке сообщили, что россияне ждут замедления долгосрочной инфляции

"В ноябре инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь в диапазоне значений апреля – октября этого года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (-0,6 процентного пункта к октябрю)", — сказано в документе. Последний раз инфляционные ожидания россиян снижались в июле 2022 года, а затем три месяца подряд увеличивались.

В ноябре, как и в предыдущие месяцы, направление для изменения показателя определялось респондентами без сбережений, подчеркивает регулятор. Медиана ожидаемой инфляции в этой группе в ноябре значительно снизилась – на 1,4 процентного пункта, до 13,4%.

При этом у респондентов со сбережениями инфляционные ожидания оставались практически неизменными третий месяц подряд на уровне 10,5%.