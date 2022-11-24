МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство должно будет обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность и здравоохранение с учетом развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту. Путин отметил роль искусственного интеллекта в доходах Сбербанка

"Хотел бы вновь обратиться к альянсу. Прошу вас привлечь представителей всех ключевых отраслей экономики и социальной сферы и вместе определить самые востребованные, самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в конкретных отраслях. На основе полученных результатов правительство должно будет обновить стратегии цифровой трансформации промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и других сфер. Это очень большая, масштабная, но абсолютно необходимая совместная работа", — сказал он.