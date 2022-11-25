МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты по настоянию Китая заставили Польшу отказаться от передачи Украине изготовленных в СССР истребителей МиГ-29, пишет британский журнал The Spectator со ссылкой на источники, имеющие контакты с военно-политическим руководством в Пекине. Поляки признали, что Европа устала помогать Украине

По данным издания, изначально американская администрация поддерживала идею о поставке Украине стоявших на вооружение у польской армии истребителей МиГ-29. Однако днем позже Пентагон резко изменил позицию, назвав предложение Варшавы "несостоятельным".

Отмечается, что на это решение повлияли, в том числе, настоятельные просьбы Пекина.

Как прокомментировал китайский источник, США решили, что "поставить самолеты — значит слишком далеко зайти".

При этом, как говорится в статье, маловероятно, что польские МиГи что-то изменят на поле боя. От 26 до 33 польских МиГ-29 были произведены в начале 1980-х годов для ВВС ГДР и в 2003 году проданы Варшаве за символическую сумму в один евро каждый. Тем не менее, это, по выражению авторов публикации, представляет собой "важный символический, хотя и не обязательно значимый с оперативной точки зрения шаг к прямому участию НАТО в конфликте".

Издание пишет, что взамен на гарантии США ограничить поставки вооружения Украине Китай взял обязательство убедить Россию не применять ядерное оружие.