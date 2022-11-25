МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В России предложили запретить коммерческим структурам владеть специальными счетами, на которые собирают средства на капитальный ремонт, пишут "Известия". В Минстрое выразили обеспокоенность состоянием спецсчетов на капремонт

Соответствующий законопроект для внесения в Госдуму направил в Минстрой общественный совет при этом ведомстве.

Речь идет об изменении одного из механизмов сбора средств на капремонт. Деньги, помимо индивидуальных спецсчетов для каждого дома, могут собирать в "общий котел" региональных операторов. Туда поступают средства от жильцов многих домов, и здания ремонтируют по очереди. Как именно делать это, решают голосованием собственников квартир. Спецсчетом пользуется примерно каждый десятый дом в стране.

По мнению авторов законопроекта, предложенная ими мера позволит бороться с мошенничеством при капремонте.

Как сообщили изданию эксперты общественного совета, некоторые управляющие компании фактически воруют со спецсчетов деньги — так, средства тратят на работы по завышенным сметам или платят подставным фирмам, которые в итоге не оказывают услуги.

Управляющие компании владеют порядка 32% спецсчетов, еще примерно по 34% — товарищества собственников жилья и регоператоры. Последние могут контролировать не только "общий котел", но и выступать владельцами спецсчетов.

Как пояснила эксперт общественного совета при Минстрое, руководитель жилищного сектора направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер, если законопроект примут, домам, спецсчета которых контролируют управляющие компании, придется сменить их на регоператоров или организовать ТСЖ. При переходе к регоператору есть вероятность, что дом откажется от спецсчета и вступит в "общий котел".