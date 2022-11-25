МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Почти 50% работников предприятий, официально имеющих статус инвалида, не сообщали об этом при приеме на работу, при этом больше трети людей сделали это из боязни предвзятого отношения, говорится в совместном исследовании рекрутинговой компании Get experts, Фонда семьи Тиньковых и Фонда борьбы с лейкемией, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, за кого конкурируют российские работодатели

Как указывается в отчете по итогам исследования более 1 тысячи работников, проводившегося с 15 по 23 ноября, "15% опрошенных профессионалов имеют собственную инвалидность — 46% из них работодателю о ней не сообщили, 34% из них не сообщили, потому что боятся, что к ним начнут предвзято относиться (множественный выбор)".

Еще 29% из тех, кто не сообщил о своей инвалидности работодателю, боятся потерять работу, также 29% отметили, что это их личное дело и они не хотят об этом никому говорить. По 4% респондентов не хотят посвящать работодателя в свои личные проблемы и отмечают свои собственные причины, такие как, например, нежелание идти на предлагаемые работодателем условия для инвалидов.

Кроме того, 12% опрашиваемых лично сталкивались с дискриминацией на работе из-за собственной инвалидности, 7% наблюдали дискриминацию из-за инвалидности у своих коллег, а еще 12% видели дискриминацию на примере своих знакомых и родственников.

В то же время у 30% работников, принявших участие в исследовании, есть близкие родственники с инвалидностью (родители, супруг или дети) и 18% из них сталкивались со сложностями на работе из-за инвалидности родственников.

В комментариях респонденты отметили такие сложности, как "необходимость часто отпрашиваться с работы", "сложности при трудоустройстве, сложности с оформлением больничного листа по уходу", "отсутствие возможности пройти ежегодное обследование не в рамках рабочего дня".