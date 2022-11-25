МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российская винодельческая отрасль переживает третью волну инвестиций, в том числе от государства, инвестиционная фаза продлится в течение пяти лет, сообщила директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Олеся Калашникова на Российском винодельческом форуме. Российские виноделы заявили о быстром развитии отрасли в стране

"Инвестиционная фаза длится в течение пяти лет. При этом только для того, чтобы заложить виноградник, необходимо от 3 до 5 миллионов рублей на гектар", — сказала она.

Но только закладки виноградников недостаточно — необходимо развивать переработку, дистрибуцию и экотуризм. Только этот комплекс мер даст отрасли необходимые преимущества для развития.

"Банк поддерживает отрасль и видит большие перспективы развития", — подчеркнула Калашников