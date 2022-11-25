В Россельхозбанке оценили размер инвестиций в виноделие
Россельхозбанк: масштабные инвестиции в виноделие продлятся как минимум пять лет
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российская винодельческая отрасль переживает третью волну инвестиций, в том числе от государства, инвестиционная фаза продлится в течение пяти лет, сообщила директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Олеся Калашникова на Российском винодельческом форуме.
"Инвестиционная фаза длится в течение пяти лет. При этом только для того, чтобы заложить виноградник, необходимо от 3 до 5 миллионов рублей на гектар", — сказала она.
Но только закладки виноградников недостаточно — необходимо развивать переработку, дистрибуцию и экотуризм. Только этот комплекс мер даст отрасли необходимые преимущества для развития.
"Банк поддерживает отрасль и видит большие перспективы развития", — подчеркнула Калашников