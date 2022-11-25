КРАСНОЯРСК, 25 ноя — ПРАЙМ. Доля креативного сектора в экономике России составляет менее 2 процентов и имеет большой потенциал для роста, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в рамках форума "Российская креативная неделя – Сибирь". Греф объяснил ценность искусственного интеллекта для российской экономики

Форум проходит в Красноярске 24-25 ноября.

"Эта область активно растет в мире. Мы знаем, что в ведущих западных экономиках сегодня доля в ВВП достигает 8-8,5%. В нашей стране чуть меньше двух. Мы считаем, что здесь есть большая зона для роста", — сказал Кравченко.

Он отметил, что в стране нужен рамочный закон, который дал бы определение креативной индустрии, позволил бы погружать законодательство в эти сферы, "в том числе возможной поддержки, льготирования на первом этапе".