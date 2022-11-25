МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Франция и Германия пока не могут выработать общий ответ на акт о снижении инфляции в США, разногласия между двумя ведущими странами ЕС растут, передает агентство Блумберг.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.

"Отсутствие согласованного ответа Франции и Германии на так называемый закон о снижении инфляции в США является последним признаком разногласий между двумя ведущими странами ЕС и еще одним свидетельством того, что самые важные двусторонние отношения на континенте ослабевают", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Блумберг, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет начинать новую "трансатлантическую войну" и опасается, что президент Франции Эммануэль Макрон может ее "разжечь", он призывает принять аналогичный американскому акт в Европе. По данным агентства, позиция Германии заключается в том, что конфликт с Вашингтоном является стратегической ошибкой. При этом Берлин надеется, что администрация президента США Джо Байдена согласится скорректировать акт о снижении инфляции.

Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Франция и Германия работают над общим ответом на закон о снижении инфляции в США, который ставит под угрозу равные конкурентные возможности для европейского бизнеса.

В ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), которые противоречат нормам ВТО, отметив, что ЕС готов будет принять ответные меры для защиты своих производителей.