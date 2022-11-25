ПЕКИН, 25 ноя — ПРАЙМ. Правительство Китая придает большое значение гарантиям обеспечения работы в стране предприятий с иностранным капиталом и намерено принимать надлежащие меры для сведения к минимуму влияния эпидемии COVID на социально-экономическое развитие, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Foxconn может недопоставить iPhone с китайского завода, сообщил источник

Ранее торгово-промышленная палата Франции в Китае опубликовала заявление с призывом к китайским властям действительно реализовать 20 мер оптимизации профилактики и контроля за эпидемией коронавирусной инфекции, уведомление о которых было опубликовано государственным комитетом по вопросам здравоохранения КНР еще 11 ноября. Торгово-промышленная палата Франции также призвала Китай отменить ненужные и чрезмерные ограничения, которые негативно влияют на работу иностранных предприятий в КНР.

"Китайское правительство всегда придавало большое значение гарантиям обеспечения работы предприятий с иностранным капиталом в Китае, мы также всегда принимали целенаправленные меры, чтобы помочь предприятиям решить их проблемы", — заявила дипломат на просьбу прокомментировать призыв французской стороны.

По ее словам, власти Китая продолжат придерживаться принципа научной точности и будут реализовывать профилактику и борьбу с эпидемией, вести исследования и корректировать меры в соответствии с изменениями эпидемиологической ситуации, "чтобы свести к минимуму влияние эпидемии на социально-экономическое развитие". СМИ: Россия поставила в Китай рекордное количество золота

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 11 ноября выпустил уведомление о 20 мерах оптимизации антиковидной политики, в котором содержатся довольно значительные изменения в сторону ослабления строгой политики Китая по сдерживанию распространения COVID-19. Так, для въезжающих из-за границы сокращен период карантина, теперь нужно будет провести пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции, сделав за этот период шесть ПЦР-тестов. Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно будет предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее, чем за 48 чесов до посадки на самолет, до этого требовалось сдать два теста. Также отменен действовавший с марта 2020 года механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире. В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. С 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, в том числе в Пекине, Чэнду, Шанхае.