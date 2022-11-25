МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил встречу главы государства Владимира Путина и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в четверг. В Кремле не располагают информацией о встрече Путина с Кудриным

"Нет, я ничего не могу подтвердить. Мне нечего добавить к тому, что я говорил", — прокомментировал он сообщения СМИ о якобы прошедшей встрече Путина и Кудрина.

Ранее в четверг Песков также отмечал, что не располагает подобными данными.

Ранее издание The Bell передавало, что глава Счетной палаты планирует встретиться с российским лидером для обсуждения вопросов, касающихся компании "Яндекс".