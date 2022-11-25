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Песков не подтвердил встречу Путина и Кудрина в четверг
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил встречу главы государства Владимира Путина и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в четверг. "Нет, я ничего... ПРАЙМ, 25.11.2022
экономика, новости, дмитрий песков, владимир путин, алексей кудрин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил встречу главы государства Владимира Путина и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в четверг.
"Нет, я ничего не могу подтвердить. Мне нечего добавить к тому, что я говорил", — прокомментировал он сообщения СМИ о якобы прошедшей встрече Путина и Кудрина.
Ранее в четверг Песков также отмечал, что не располагает подобными данными.
Ранее издание The Bell передавало, что глава Счетной палаты планирует встретиться с российским лидером для обсуждения вопросов, касающихся компании "Яндекс".