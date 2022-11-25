МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вашингтону следует отреагировать на возникшие в Евросоюзе опасения из-за высоких цен на американский газ и субсидий правительства США, которые ставят европейских производителей в невыгодное положение на мировом рынке, сообщила газета Politico. Politico: Европа раздражена гигантской прибылью США на Украине

"Американцы — наши друзья — принимают решения, которые влияют на нас в экономическом плане", — отметил он в интервью изданию.

Ранее газета сообщила, что чиновники ЕС находятся в ярости по отношению к администрации президента США Джо Байдена и обвиняют американцев в том, что они наживаются на конфликте на Украине, тогда как государства ЕС страдают. Politico отметило, что министры и дипломаты из ЕС разочарованы тем, как правительство Байдена просто игнорирует влияние своей внутренней экономической политики на европейских союзников.

Неназванный высокопоставленный европейский чиновник заявил изданию, что двойной удар в виде нарушения торговли из-за американских субсидий и высоких цен на энергию рискует изменить общественное мнение как в отношении конфликта на Украине, так и в отношении трансатлантического альянса.

Подписанный Байденом в августе закон, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.