ЕРЕВАН, 25 ноя — ПРАЙМ. Показатель экономической активности (ПЭА) в Армении за первые десять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14,5%, сообщили в пятницу в статистическом комитете республики. Товарооборот между Арменией и Россией вырос почти на 80 процентов

"Показатель экономической активности в январе-октябре вырос на 14,5%. Рост объема промышленной продукции составил 9,9%, объема услуг без торговли — 27,9%", — говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета. По данным ведомства, за отчетный период в стране было произведено промышленной продукции на сумму порядка 5,38 миллиарда долларов по текущему курсу, оказано услуг на 5,2 миллиарда долларов.

Объем строительства за эти десять месяцев, согласно сообщению комитета, вырос на 14,4% — до 91,2 миллиона долларов, оборот торговли увеличился на 15,5% и достиг 8,6 миллиарда долларов. Производство электроэнергии выросло на 16,8%. Потребительская инфляция достигла 8,7%.

Внешнеторговый оборот страны в январе-октябре, по статистическим данным, достиг свыше 10,88 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с теми же десятью месяцами 2021 года на 66,4%. Экспорт составил более 4,129 миллиарда долларов (рост на 71,2%), импорт — свыше 6,755 миллиарда (рост на 63,5%).

Показатель экономической активности представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года, а также создать динамические ряды цепных индексов.

В отличие от показателя ВВП, рассчитываемого по методологии национальных счетов, месячный показатель экономической активности характеризует изменение объемов выпуска товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, месячный ПЭА не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.