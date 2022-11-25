МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Впервые за последние пять месяцев в Италии вырос индекс потребительского доверия, сообщил в пятницу Национальный институт статистики (Istat). Доверие потребителей к экономике Германии выросло хуже прогноза

По данным государственного статистического ведомства, этот показатель, являющийся важнейшим индикатором совокупных потребительских настроений и ожиданий общества, вырос в ноябре с 90,1 до 98,1. Одновременно немного (с 104,7 до 106,4) увеличился и индекс доверия итальянских производителей.

"Показатели потребительского доверия демонстрируют положительную динамику в основном за счет оценок экономического положения страны, в том числе ситуации с безработицей, за которыми следуют ожидания по поводу экономического положения семьи и будущих возможностей для сбережения средств", — указал в этой связи Istat.

По мнению местных экспертов, такое отношение потребителей связано, прежде сего, с мерами по поддержке населения в условиях энергетического кризиса, которые обнародовало на этой неделе новое правительство Италии.

Во вторник премьер-министр Джорджа Мелони представила основные положения бюджетного маневра в объеме 35 миллиардов евро, который станет частью госбюджета на 2023 год. По ее словам, "двумя главными приоритетами являются экономический рост и социальная справедливость, учитывая внимание к семьям и людям с низкими доходами". В частности, правительство решило использовать 21 миллиард евро для борьбы с последствиями энергетического кризиса в целях поддержки национальных производителей и рядовых граждан.

"Данные Istat показывают, что итальянцы возлагают надежды на решение правительством их проблем и проблем страны", — заявил в этой связи президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано Дона.

"Надо сказать, однако, что это типичная реакция в случае, когда приходит новое правительство. Проблема состоит в том, как долго продлится медовый месяц. Доверие – вещь очень переменчивая, и если немедленно не произойдет реального изменения ситуации, связанной с условиями жизни итальянцев, снова воцарятся пессимизм и уныние… Не хотелось бы, чтобы в случае, если не произойдет явного улучшения бюджетного маневра в парламенте, медовый месяц закончился уже до конца года", — резюмировал Дона.

Ранее руководитель исследовательского центра Unc Мауро Антонелли в беседе с РИА Новости подверг серьезной критике многие положения бюджетного маневра правительства, назвав их "слабыми и недостаточными мерами".