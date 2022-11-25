МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Примерно 94% британцев заметили, что стоимость их жизни стала выше в сравнении с 2021 годом, а 76% отметили, что показатель увеличился по сравнению с октябрем текущего года, сообщило Бюро национальной статистики Великобритании. СМИ узнали о планах Британии по экономии энергии среди населения

"Примерно 9 из 10 (94%) сообщили, что стоимость их жизни выросла по сравнению с прошлым годом. Около трех четвертей (76%) сообщили об увеличении стоимости жизни по сравнению с прошлым месяцем", — сказано в сообщении на официальном сайте статбюро.

Респонденты отвечали на вопрос, каковы основные причины повышения стоимости их жизни за последний месяц. Отмечается, что 95% опрошенных в качестве причины указали цены на продукты питания, около 68% респодентов — счета за газ или электричество и 55% — цены на топливо.

В связи с повышением стоимости жизни 68% опрошенных сократили расходы на неосновные товары и 63% также стали потреблять меньше газа и электричества в доме.

Опрос проводился с 8 по 20 ноября. В нем приняли участие 2126 человек, проживающих в Великобритании.