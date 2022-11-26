СМИ: Польша пойдет "до конца" в требованиях репараций от Германии
Wirtualna Polska: Польша пойдет "до конца" относительно военных репараций от Германии
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Польша пойдет "до конца" относительно военных репараций от Германии, пишет Wirtualna Polska.
Как заявил замглавы МИД Аркадиуш Мулярчик, Варшава направит всем странам Евросоюза, НАТО и в Совет Европы дипломатическую ноту.
Послание будет содержать информацию о том, что Германия так и не рассчиталась за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, не вернула разграбленные произведения искусства, культурные ценности, финансовые ресурсы, а также не выплатила компенсацию польским гражданам, пострадавшим в результате агрессии.
"Мы хотим открыть международную дискуссию о позиции Германии, о том, как Германия рассчиталась или не рассчиталась за Вторую мировую войну с Польшей", – отметил он.
Мулярчик отметил, что на направленную ранее ноту Польши относительно военных репараций Германия до сих пор не ответила.