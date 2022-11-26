АСТАНА, 26 ноя — ПРАЙМ. Одержавший победу на внеочередных выборах в Казахстане Касым-Жомарт Токаев принес народу страны присягу и вступил в должность президента республики, сообщил корреспондент РИА Новости. Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", — произнес Токаев на торжественной церемонии инаугурации в субботу.

В числе основных приоритетов внешней политики Казахстана он назвал сотрудничество с соседними странами — Россией, Китаем и государствами Центральной Азии.

"Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", — заявил Токаев. Казахстан и Россия обсудят тарифы на транзит зерна

Также он отметил, что Казахстан будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами".

Инаугурация проходит во Дворце Независимости, ее транслируют республиканские телеканалы и соцсети пресс-службы президента.

Законодательство Казахстана предусматривает, что если президента избрали на внеочередных выборах, то он приносит присягу в течение месяца со дня опубликования итогов голосования. Токаев принес присягу на четвертый день после оглашения окончательных итогов голосования, которые были представлены спустя два дня после выборов.

Досрочные выборы президента прошли в республике 20 ноября. По окончательным данным Центризбиркома страны, Токаев победил с 81,31% голосов. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.