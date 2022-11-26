МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за две недели с 7 по 20 ноября вырос на 0,6 пункта — до 98,2 пункта. Россиян предупредили о предпраздничных мошеннических схемах

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На неделе с 7 по 13 ноября средний чек вырос по перчаткам (на 2%, до 145 рублей) и туалетной бумаге (на 2%, до 107 рублей). Снизился он по лимонам (на 6%, до 34 рублей), антисептикам (на 5%, до 188 рублей), кусковому мылу (на 5%, до 98 рублей), медицинским маскам (на 3%, до 110 рублей) и гречке (на 1%, до 99 рублей). Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,3 пункта — до 95,3 пункта, тогда как перед этим он рос две недели подряд.

Затем, в период с 14 по 20 ноября, средний чек увеличился по лимонам (на 21%, до 41 рубля), антисептикам (на 6%, до 199 рублей), перчаткам (на 1%, до 147 рублей). При этом он опустился по медицинским маскам (на 3%, до 107 рублей), туалетной бумаге (на 3%, до 104 рублей) и гречке (на 2%, до 97 рублей). На прежнем уровне он сохранился по кусковому мылу (98 рублей). Получается, что на этой неделе индекс вернулся к росту, прибавив 2,9 пункта и достигнув 98,2 пункта.