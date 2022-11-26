МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Экономический кризис, который переживает в настоящее время Россия, продлится примерно полтора года, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв. Силуанов оценил степень вмешательства государства в экономику России

"По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года",- сказал он.

Отсчет кризису, подчеркнул эксперт, пошел со второго квартала нынешнего года.

"Именно тогда начался спад. Но произошел он не в одночасье. Кризисная ситуация развивалась плавно. Понимаете, нельзя "на раз-два-три" обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли",- подчеркнул он.

"Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и антикризисную политику, которая проводится правительством",- добавил эксперт.

Сейчас, по его словам, мы переживаем пиковый период кризиса.

При этом он обратил внимание на то, что, так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить. "Без социально-экономических катаклизмов – без резкого роста безработицы, резкого падения доходов населения",- заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 28 ноября в 10.00 мск.