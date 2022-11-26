Эксперт РАН Широв: текущий экономический кризис в России продлится еще полтора года
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Экономический кризис, который переживает в настоящее время Россия, продлится примерно полтора года, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
"По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года",- сказал он.
Отсчет кризису, подчеркнул эксперт, пошел со второго квартала нынешнего года.
"Именно тогда начался спад. Но произошел он не в одночасье. Кризисная ситуация развивалась плавно. Понимаете, нельзя "на раз-два-три" обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли",- подчеркнул он.
"Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и антикризисную политику, которая проводится правительством",- добавил эксперт.
Сейчас, по его словам, мы переживаем пиковый период кризиса.
При этом он обратил внимание на то, что, так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить. "Без социально-экономических катаклизмов – без резкого роста безработицы, резкого падения доходов населения",- заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 28 ноября в 10.00 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20221126/838959880.html