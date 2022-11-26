МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты в Арктике на базе наблюдательной сети Росгидромета, сообщается на сайте кабмина. "Магнит" начал тестировать доставку товаров по Северному морскому пути

"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что законопроект будет способствовать реализации государственных стратегических планов по освоению Арктики и других районов распространения многолетней мерзлоты.

Специалисты отметили необходимость мониторинга состояния вечной мерзлоты, поскольку, по их оценкам, ее таяние может стать причиной чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне.