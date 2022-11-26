БУДАПЕШТ, 26 ноя — ПРАЙМ. Идущие со стороны Брюсселя обвинения Венгрии в систематической коррупции ничем не обоснованы, об этом свидетельствует экономический рост в стране, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире французского телеканала. Запись выступления размещена в соцсетях. Глава МИД Венгрии назвал США бенефициаром рецессии в Европе

"Сейчас в Брюсселе есть политические замечания против Венгрии, потому что здесь уже 12 лет у власти консервативное, христианско-демократическое правительство. И более того, мы успешны… Я всегда слышу обвинения, что в Венгрии есть коррупция. Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. А ВВП Венгрии вырос на значение, превышающее среднее по Европе. Если бы была систематическая коррупция, этого не было бы", — пояснил он.

Сийярто добавил, что Венгрия и Еврокомиссия (ЕК) почти согласовали список из 17 пунктов, над которыми сейчас работает парламент страны. "Я вполне уверен, что все 17 правил получится принять. И тогда мяч будет на стороне Еврокомиссии. А Европарламент этого не касается. Европарламент — это политическое образование, которое выносит политические суждения. Там большинство левых, они ненавидят нас с политической точки зрения", — отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас у власти в Венгрии правое, консервативное, патриотичное христианско-демократическое правительство.

"Они ненавидят нас с политической точки зрения, потому что мы идем против мейнстрима, но все равно успешны. Но это основано на решении венгров. Эти страны (поддержавшие механизм условности в отношении Венгрии — ред.) всегда говорят о демократии, тогда уважайте демократию! Венгерские граждане на четырех выборах подряд решили, что хотят то, что мы делаем", — заключил Сийярто. Венгрия будет освобождена от введения потолка для цен на российскую нефть

В середине сентября ЕК предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот случай стал первым в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.

В апреле 2022 года ЕК уведомила Венгрию о своих опасениях по поводу нарушений принципов верховенства права в стране, которые создают риски для бюджета ЕС. В частности, речь шла о недостатках в системе противодействия коррупции, проблемах в сфере государственных закупок.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило ЕК письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.

В конце сентября Варга сообщила, что внесла в парламент два пакета законов, содержащих поправки к законодательству, касающемуся взаимодействия с антикоррупционным фондом и фондами общественных интересов. Она подчеркнула, что если все процедуры завершатся согласно графику до конца года, "Венгрия сможет вступить в 2023 год без потери средств". Парламент Венгрии 3 и 4 октября одобрил оба пакета законов, предложенных министром юстиции.