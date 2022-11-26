КИШИНЕВ, 26 ноя — ПРАЙМ. Искусственно созданные кризисы мешают процессу европейской интеграции Молдавии, заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску в интервью агентству Agerpres. Молдавия надеется получить бесплатный роуминг на территории Евросоюза

По его мнению, Молдавия сталкивается с многочисленными гибридными атаками, которые принимают самые разные формы, речь идет о перекрывающихся и искусственно созданных кризисах. в качестве примера министр привел проблему нехватки газа в стране.

"Их цель очень проста: сорвать курс на реформы и европейскую интеграцию, твердо взятый на себя президентом Молдавии и правительством и явно поддерживаемый парламентским большинством", — пояснил он.

Ауреску отметил, что оказываемая стране международная поддержка имеет "решающее значение для поддержания их прямых отношений с евроатлантическим сообществом безопасности и ценностей".

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.