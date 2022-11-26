МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Правительство России установило единую базу для уплаты обязательных социальных и пенсионных взносов в 2023 году на уровне 1,917 миллиона рублей за год, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство ввело упрощенное лицензирование производства лекарств

"1. Установить, что для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте один пункта один статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, единая предельная база для исчисления страховых взносов с учетом размера средней заработной платы в Российской Федерации на 2023 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого в к нему коэффициента, установленного пунктом 5 статьи 421 налогового кодекса Российской Федерации в размере 2,3, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1 917 000 рублей нарастающим итогом с первого января 2023 года", — говорится в документе.

Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам.

Ранее было принято решение о создании Социального фонда России путем объединения Пенсионного Фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Через новую структуру планируется централизовать все социальные выплаты.

В 2022 году база для начисления взносов в ПФР и ФСС составляет соответственно 1,565 миллиона рублей и 1,032 миллиона рублей.