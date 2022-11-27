МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Две трети стран — членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок оружия Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя альянса. СМИ: на Западе удивились объему ракетных запасов России

"Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО "значительно исчерпали себя", — отметил собеседник издания.

При этом он предположил, что оставшиеся десять все еще могут дать больше оружия, особенно более крупные союзники. Речь идет, в частности, о Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

Собеседник газеты уточнил, что оставшиеся десять государств пока готовы продолжить помогать Киеву.

В то же время, как отмечает Марк Канчиан, бывший стратег по вооружениям Белого дома, который сейчас является старшим советником в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, НАТО пока не собирается передавать Киеву мощное оружие из-за ряда трудностей и опасений.

Так, системы ATACMS с радиусом действия около 190 километров не будут поставлены, поскольку могут поразить Россию. "Танки и истребители слишком сложны, и требуется год или больше, чтобы научиться их использовать и обслуживать", — объяснил эксперт.

Что касается ПВО, сказал Канчиан, НАТО и Соединенные Штаты деактивировали большую часть своей системы ближнего радиуса действия после окончания холодной войны, и в этом направлении мало что можно изменить. Производство большего количества вооружений может занять до двух лет.