МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ направит 887 миллионов рублей в следующие два года Свердловской области на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная", что позволит обеспечить чистой водой более 200 тысяч жителей региона, сообщает кабмин. Правительство установило единую базу для уплаты соцвзносов в 2023 году

"В 2023–2024 годах правительство направит более 887 млн рублей Свердловской области на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная". Станция в поселке Черноисточинск близ Нижнего Тагила начнет работу в 2024 году. Здесь будет использоваться методика очистки воды с помощью современных фильтров и предварительного озонирования", — говорится в Telegram-канале кабмина.

Как отмечается, мощность объекта составит 100 тысяч кубометров в сутки, и это позволит обеспечить качественной водой более 200 тысяч жителей региона.