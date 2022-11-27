МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Законопроект о вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) был одобрен Меджлисом (парламентом) Исламской республики в воскресенье, сообщило агентство Fars. Индия намерена продолжать сотрудничество с ШОС по нескольким направлениям

"На заседании (парламента — ред.) сегодня, в воскресенье, депутаты меджлиса согласились с содержанием законопроекта о присоединении Исламской республики к ШОС", — сказано в сообщении.

ШОС — международная организация, которая была основана в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.