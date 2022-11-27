МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Каждому десятому британскому учителю приходится выходить на вторую или даже третью работу на фоне кризиса и роста цен в стране для того, чтобы заработать средства на пропитание и оплату счетов, сообщило издание Observer. Большинство британцев ощутили повышение стоимости жизни

Газета отметила, что нередко учителя становятся репетиторами, работают в барах и ресторанах, а также водителями такси. Директора школ сообщили журналистам, что даже недавнее повышение учительских зарплат в Британии на 5% не помогает им справляться с тратами на жизнь.

"Я правда хороший учитель и преподаю предмет, в котором наблюдается нехватка (учителей — ред.). Но я просто не зарабатываю столько, чтобы сводить концы с концами", — рассказал один из учителей, который дополнительно работает репетитором и ремонтирует автомобили.

Ранее сообщалось, что половина школ в Англии планирует "катастрофическое" увольнение учителей из-за финансового кризиса.