МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Формирование новой системы расчетов в обход западной требует слома чисто ментального сопротивления – страха отрицательного торгового баланса, заявил РИА Новости исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Эксперт: Россия может инициировать создание мировых финансовых платформ

Президент России Владимир Путин, выступая в ноябре на конференции "Сбера", заявил, что существующая сейчас система международных расчетов дорогостоящая и находится под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. Он предложил создать новую систему, которая будет независима от банков и вмешательства третьих стран.

Свириденко согласен, что альтернативная система необходима, в том числе и потому, что нынешняя для России уже никогда не станет надежной. "Технически это возможно, но надо преодолеть чисто ментальное сопротивление, когда кажется, что отрицательный торговый баланс — это беда. Нет. И дефицит, и профицит надо допускать, причем на долгое время", — отметил эксперт.

Кроме того, предстоит преодолеть и сопротивление "западных" конкурентов, которые сейчас напрямую не стесняются звонить в отдельные страны и просить не проводить операции, например, в рублях, добавил он. И отметил, что другие страны являются заложниками этой системы.

По его словам, сейчас главный вопрос при торговле в национальных валютах – это клиринг и формирование резервов. То есть у каждой торгующей стороны накапливаются запасы валюты другой стороны, которую когда-то надо реализовывать. В западных системах это решается конвертацией. Поэтому при формировании новой системы должен быть некий клиринговый центр, правила обмена и зачета валют.

"Например, российский резидент продает в Бразилию удобрения. Чтобы их купить, бразильский контрагент, например, на российской бирже покупает рубли на реалы, но куда девать реалы, решает потом специальный клиринговый мировой центр, который их может, например, поменять на юани, если в России они не нужны", — пояснил эксперт.