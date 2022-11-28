МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян, которые участвуют в игре "Тайный Санта" на работе, чтобы подарить коллегам подарок, готовы потратить на это не более 500 рублей, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, насколько россияне привыкли получать смартфоны в подарок

"Средний бюджет на корпоративный подарок от работодателей к празднику респонденты оценили в 1000 рублей… Сотрудники каждой третьей компании (31%) в этом году намерены играть в "Тайного Санту" с коллегами. Большинство из них (65%) готовы потратить на подарок коллеге не более 500 рублей, остальные готовы расходовать от 1000 до 2000 рублей", — говорится в материалах.

Отмечается, что дарят новогодние подарки своим сотрудникам только в половине компаний (55%), а 69% работодателей делают подарки детям подчиненных. "Среди самых желанных для себя подарков сотрудники считают… денежную премию – 94%; сертификаты в магазины – 25%; сладости – 15%; сувениры, корпоративный мерч – 8%; новогоднюю атрибутику – 4%; грамоты, благодарственным письма – 1%; передачу материальных средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты, фонды – 1%", — добавляется в исследовании.

При этом одним из наиболее популярных личных подарков у россиян остаются новые iPhone. "Ожидаем, что осенние новинки от Apple будут продолжать пользоваться спросом во время "Черной пятницы" и на новогодних распродажах… Во второй половине ноября их начали покупать в подарок и спрос будет последовательно расти вплоть до новогодних праздников", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Маркета".

"Повышенным спросом у россиян пользуются смартфоны в цвете Deep Purple, особенно iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro с памятью 128 и 256 гигабайт. Делаем все возможное, чтобы максимально удовлетворить спрос, и наши клиенты в преддверии праздников могли приобрести оригинальные девайсы Apple себе или в подарок", — также отметили в "М.Видео-Эльдорадо".