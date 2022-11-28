МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Экономические кризисы, что пережила за последние почти 25 лет Россия, закалили граждан, научили их быть рациональными, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв. Кризис в российской экономике продлится еще полтора года, считает эксперт

"Мы уже "тертые калачи", имею ввиду и отечественный бизнес, и население страны. Ведь за последние почти 25 лет, начиная с 1998 года, это для нас уже пятый кризис. И ни один из них, замечу, не привел к экономическому коллапсу", — сказал он.

"Кризисы лишь закалили россиян, поменяли их поведение, оно стало более грамотным, рациональным", — добавил он.

Сколько раньше, рассуждает эксперт, было разговоров о том, что россияне не всегда ведут себя рационально. "Если им дать денег, они побегут валюту покупать, или, не дай бог, станут налегать на алкоголь. Но вот уже в кризис 2008-2009 годов было видно, например, что, если, банки повышают ставки, население не в магазин бежит, а в банк, и кладет средства на депозиты, поддерживая, таким образом, финансовую систему страны", — подчеркнул Широв.

"А во время пандемии, когда правительство проводило разовые выплаты, знаете, на что их тратили люди? В основном, по статистике, на ремонт и на товары для детей, при этом преимущественно на продукцию, производимую в нашей стране", — заметил он.

"То есть каждое действие по поддержке доходов населения приводит к росту спроса, что в итоге способствует развитию экономики, это ведь – 50% ВВП. Понятно, что курс на поддержание уровня жизни населения – причем, всего, а не отдельных, узких его групп — правительству необходимо продолжать и далее", — заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 28 ноября в 10.00 мск.