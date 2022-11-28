МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рост экономики еврозоны в этом году может выйти на негативную территорию, но рецессия еще не гарантирована, так как некоторые экономические данные, особенно в Германии, оказались неожиданно сильными. Об этом в понедельник заявил Клаас Кнот, представитель Европейского центрального банка. S&P Global сообщило о росте деловой активности в еврозоне

"Если мы посмотрим на Германию, где ситуация в экономике лучше, чем мы опасались, то станет ясно, что мы вовсе не обязательно вступим в рецессию", — сказал Кнот на конференции в Париже.

"Рост будет слабее, это несомненно, — сказал Кнот, который является сторонником жесткой политики. — Но нам необходим более слабый рост, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню".