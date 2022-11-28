Представитель ЕЦБ Кнот заявил, что еврозону вовсе не обязательно ждет рецессия
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рост экономики еврозоны в этом году может выйти на негативную территорию, но рецессия еще не гарантирована, так как некоторые экономические данные, особенно в Германии, оказались неожиданно сильными. Об этом в понедельник заявил Клаас Кнот, представитель Европейского центрального банка.
"Если мы посмотрим на Германию, где ситуация в экономике лучше, чем мы опасались, то станет ясно, что мы вовсе не обязательно вступим в рецессию", — сказал Кнот на конференции в Париже.
"Рост будет слабее, это несомненно, — сказал Кнот, который является сторонником жесткой политики. — Но нам необходим более слабый рост, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню".