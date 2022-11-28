Путин: у России и Казахстана широкие перспективы для сотрудничества в разных отраслях
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия и Казахстан обладают значительными перспективами для сотрудничества в различных отраслях, заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства выступил с обращением перед участниками пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества двух стран.
"У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных", — отметил президент.
Пути добавил, что Россия на фоне кризиса глобальной торговли переориентирует экономику на новые рынки. Так, страна работает над увеличением эффективности магистральных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.
При этом, подчеркнул российский лидер, Москва останется крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. ""Общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 миллиардов долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики", — пояснил Путин.
По словам главы государства, в создании устойчивых связей примут участие регионы обеих стран. На текущий момент 76 из 89 регионов наладили прямые торгово-экономические отношения с партнерами из Казахстана.
Путин также отметил значительный вклад городов-побратимов и межрегиональных форумов в развитие сотрудничества Москвы и Астаны.
Кроме того, стороны активно продвигают двустороннее сотрудничество в нефтегазовом секторе, а также взаимодействуют на общих энергетических рынках в рамках ЕАЭС, добавил глава государства.
https://1prime.ru/state_regulation/20221128/838972799.html