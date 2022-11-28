МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия и Казахстан обладают значительными перспективами для сотрудничества в различных отраслях, заявил российский лидер Владимир Путин. Лукашенко хочет обсудить с Путиным вопросы двустороннего сотрудничества

Глава государства выступил с обращением перед участниками пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества двух стран.

"У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных", — отметил президент.

Пути добавил, что Россия на фоне кризиса глобальной торговли переориентирует экономику на новые рынки. Так, страна работает над увеличением эффективности магистральных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

При этом, подчеркнул российский лидер, Москва останется крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. ""Общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 миллиардов долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики", — пояснил Путин.

По словам главы государства, в создании устойчивых связей примут участие регионы обеих стран. На текущий момент 76 из 89 регионов наладили прямые торгово-экономические отношения с партнерами из Казахстана.

Путин также отметил значительный вклад городов-побратимов и межрегиональных форумов в развитие сотрудничества Москвы и Астаны.

Кроме того, стороны активно продвигают двустороннее сотрудничество в нефтегазовом секторе, а также взаимодействуют на общих энергетических рынках в рамках ЕАЭС, добавил глава государства.